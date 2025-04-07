Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях для иностранных провайдеров

Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга в случае рисков для российских ресурсов. Об этом ведомство сообщило ТАСС.

Эти меры ведомство может принять в рамках закона №406-ФЗ, который устанавливает обязательные требования к таким компаниям. В частности, они должны обеспечивать безопасности информации и входить в реестр хостинг-провайдеров.

Часть иностранных компаний требования не выполнили, но при этом продолжают оказывать услуги хостинга для российских организаций. «С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ», — говорится в сообщении.

Речь идет о компаниях, подлежащих «приземлению». В список входят 12 иностранных хостинг-провайдеров. В Роскомнадзоре утверждают, что организации, пользующиеся мощностями зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с проблемами. Например, с ними могут разорвать сотрудничество «по политическим причинам», а сам Роскомнадзор не сможет защитить компании от DDOS-атак.

В декабре 2023 года в России вступил в силу закон, согласно которому хостинг-провайдеры для оказания услуг в стране обязаны входить в соответствующий реестр Роскомнадзора. На начало января 2025 года в список регулятора включены 493 компании и ИП.

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