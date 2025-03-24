В работе «Кинопоиска» произошел сбой 24 марта

Вечером 24 марта в работе «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») произошел сбой, следует из данных Downdetector.su и «Сбой.рф» . Число жалоб на функционирование сервиса за сутки превысило 1 тыс.

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 17:45 мск. Пользователи отметили проблемы с ТВ-каналами в «Кинопоиске» и воспроизведением видео. «Не работают ТВ-каналы: при открытии повторяют один и тот же эпизод, потом зависает», — написал один из пользователей Downdetector.su.









Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс





Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 18:30 мск. К этому времени о проблемах заявили 260 россиян. На пике на «Сбой.РФ» в 18:00 мск число жалоб составило 82. Наибольшее количество репортов поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Курганской области, Свердловской, Московской и Самарской областей.

Русбейс направил запрос в пресс-службу «Яндекса».

24 марта клиенты Сбербанка, а также пользователи других сервисов, включая онлайн-магазины игр Epic Games и Steam, заявили о проблемах в их работе. Комментируя неполадки, в Роскомнадзоре сообщили, что «неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои».

21 марта произошел сбой в работе сервисов «Яндекс Еда» и «Яндекс Пэй». Что стало причиной неполадок, в компании не уточнили.

В середине марта в РКН сообщили, что в ближайший месяц ведомство проведет проверки операторов связи и сервисов на предмет использования иностранных серверов. Мероприятия направлены на обеспечение сетевого суверенитета, говорил регулятор.