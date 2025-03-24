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Роскомнадзор объяснил сбой в работе ряда сервисов

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Сбои у ряда сервисов 24 марта связаны с использованием ими иностранной серверной инфраструктуры, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. Ранее о проблемах заявили клиенты Сбербанка и пользователи других ресурсов.

Роскомнадзор объяснил сбой в работе ряда сервисов
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«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — рассказали в Роскомнадзоре. Там также рекомендовали отечественным компаниям использовать мощности российских хостинг-провайдеров.

Контекст. 24 марта клиенты Сбербанка, а также пользователи других сервисов, включая онлайн-магазины игр Epic Games и Steam, пожаловались на неполадки в их работе.

  • 20 марта в РКН сообщили, что в ближайший месяц проверят операторов связи и сервисы на использование иностранных серверов. В ведомстве говорили, что мероприятия станут частью стратегии по обеспечению сетевого суверенитета.
  • В тот же день россияне пожаловались на сбои в ряде сервисов, включая Epic Games, Figma, игру Genshin Impact, Twitch и DeepSeek. В РКН заявили, что сбои вызваны неполадками на зарубежной серверной инфраструктуре, которую используют некоторые сервисы.

Фото на обложке: victor217 / Freepik

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