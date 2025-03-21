В работе «Яндекс Еды» произошел сбой 21 марта
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Сообщения о проблемах начали поступать примерно в 12:30 мск. Пользователи пожаловались на трудности с оплатой, заказами и приложением в целом. «Не проходит оплата никаким способом, ни с "Яндекс Пэй", ни с банковской карты», — написал один из россиян.
Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс
Пик жалоб на работу «Яндекс Еды» на Downdetector.su пришелся на 13:08 мск. К этому времени о проблемах заявили 282 пользователя. Чаще всего жалобы поступали из Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Еврейской автономной области и Нижегородской области.
«У ряда пользователей возникали временные трудности с доступом к сервису. Наши специалисты уже справились с устранением сложностей. Приложение работает в штатном режиме», — сообщили Русбейс в пресс-службе «Яндекса».
- Ранее, 21 марта, сбой произошел в работе «Яндекс Пэя». Его представители заявили Русбейс, что «у ряда пользователей возникали временные трудности с доступом», но специалисты уже устранили проблемы. Что стало причиной неполадок, в пресс-службе не уточнили.
- 20 марта Роскомнадзор сообщил, что в ближайший месяц проверит операторов связи и сервисы на использование иностранной серверной инфраструктуры. В тот же день российские пользователи ряда сервисов столкнулись с техническими проблемами. В РКН объяснили, что они вызваны неполадками на зарубежной серверной инфраструктуре, которую используют некоторые ресурсы.
Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock / FOTODOM
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