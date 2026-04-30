В России растёт спрос на временный Wi-Fi для мероприятий — бизнес может заработать 4,5 млрд ₽ на сбоях интернета

Рынок Wi-Fi для мероприятий в России в 2026 году может вырасти на 21% — до 4,5 млрд рублей, сообщил Forbes. По оценке экспертов, с которыми пообщалось издание, из-за отключений мобильного интернета бизнес дополнительно заработает около 1 млрд рублей. Средняя нагрузка на Wi-Fi на мероприятиях увеличилась на треть.

Wi-Fi становится обязательной частью мероприятий

По данным источников Forbes, средняя нагрузка на сети на массовых событиях в 2025 году выросла на треть, а трафик одного пользователя — на 18%. Одновременно доля мероприятий, где заказчики хотят иметь собственный Wi-Fi, увеличилась на 43%.

Читайте также: В Москве могут ограничить работу мобильного интернета на майские праздники: перебои ожидаются 7 и 9 мая

Собственная Wi-Fi-точка на площадках событий стала обязательным элементом инфраструктуры: организаторы обеспечивают Wi-Fi, чтобы не зависеть от мобильной связи. Иметь автономную сеть важно, так как через интернет регистрируются гости, работают СМИ, а иногда спикеры выступают онлайн.

Число заявок на временный Wi-Fi для мероприятий выросли в 2–3 раза

Количество заявок на установку Wi-Fi от организаторов конференций, фестивалей и спортивных событий увеличилось примерно на 33% по сравнению с прошлым годом, сообщили Forbes в телекоммуникационной компании ЭР-Телеком Холдинг.

В Ростелекоме сообщили, что спрос на организацию Wi-Fi-инфраструктуры «под ключ», включая оборудование, сети и облачную авторизацию, вырос более чем вдвое по сравнению с прошлыми годами.

Wi-Fi для мероприятия на 300-400 человек может стоить 10–12 тыс. рублей в день

Эксперты Forbes отметили, что требования к инфраструктуре существенно изменились.

Раньше организаторы заказывали каналы со скоростью 100–200 Мбит/с, но теперь речь идёт о нескольких гигабитах в секунду. Сети на мероприятиях всё чаще настраиваются специально для гостей, а не только для технических нужд.

Для обеспечения стабильной связи требуется профессиональное оборудование, рассчитанное на сотни одновременных подключений. По оценкам экспертов Forbes, организация сети для мероприятия на 300–400 человек может стоить 10–12 тыс. рублей в день.

Контекст

Основным драйвером рынка эксперты Forbes называют перебои мобильного интернета в регионах. Ограничения действуют с мая 2025 года и периодически затрагивают разные города России.

В отдельных городах отключения носят регулярный характер, а весной 2026 года в центре Москвы мобильный интернет отсутствовал несколько недель.

Читайте также: В центре Москвы снова заработал мобильный интернет — ограничения продлились почти месяц