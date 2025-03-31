Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе приложения метро Москвы

«31 марта с 6:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует всплеск обращений о проблемах в работе приложения московского метрополитена. По состоянию на 12:00 проблема с доступностью приложения сохраняется. Специалисты работают над устранением проблемы», — заявили в РКН. Что стало причиной сбоя, там не уточнили.

Ранее пользователи пожаловались, что не могут оплатить транспортную карту «Тройка», которая используется для проезда в городском транспорте столицы. Согласно данным Downdetector.su, первые жалобы появились в 6:00 мск, за последние сутки их количество превысило 600.

В Дептрансе Москвы сообщили, что в работе приложения могут наблюдаться трудности из-за технических работ. Все ранее купленные билеты продолжают действовать, а пополнить «Тройку» можно в кассах и терминалах на станциях метро, указали там.

При открытии официального сайта столичного метро некоторое время загружалась страница Украинских железных дорог, на которой сообщалось о техническом сбое у железнодорожного оператора. 23 марта на украинское предприятие была совершена хакерская атака, в результате которой его сайт и приложение перестали работать. Восстановить онлайн-продажу билетов компания смогла спустя три дня.

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