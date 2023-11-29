Запущен инвестиционный фонд для IT-компаний малого и среднего бизнеса

Компания «Тим Форс», работающая в сегменте смартстаффинга (технология, которая позволяет организациям предоставлять и привлекать временно доступный персонал), вместе с партнерами создала фонд «Тим Форс Альянс» для IT-компаний малого и среднего бизнеса. Об этом RB.RU сообщил представитель «Тим Форс».

Фонд планирует инвестировать в развитие Open Source решений, аутсорсинговых или аутстаффинговых IT-компаний с ежегодной выручкой до 2 млрд рублей и высоким потенциалом роста.

Прогнозируемая сумма инвестиций на следующий год составляет 5 млрд рублей. Инвесторам фонд предоставляет базу перспективных проектов и пассивный рента-доход от 15% в зависимости от роста бизнеса портфельных компаний.

Портфельные компании получают денежные средства и ресурсы «Тим Форс Альянс» для развития (контакты, тендерный консорциум, бэкофис, комплементарные цифровые решения и другое) в обмен на миноритарную долю в проекте.

В числе советников и партнеров «Тим Форс Альянс» — президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, председатель правления банка «Бланк» и запремдправления МКБ Сергей Путятинский, говорится на сайте фонда.

ООО «Тим Форс» основано в 2008 году, на 100% принадлежит управляющей компании «Рускапитал» бизнесмена Олега Балана. Последняя занимается управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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