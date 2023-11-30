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«Ростелеком» повысит тарифы для операторов, первый штраф за нарушение маркировки рекламы: главное 30 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

DST Global Юрия Мильнера, Kaszek Ventures и другие инвестировали $5 млн в Brinta, «Ростелеком» повысит тарифы для операторов и другие события 30 ноября.

«Ростелеком» повысит тарифы для операторов, первый штраф за нарушение маркировки рекламы: главное 30 ноября

Технологии и сервисы

  • Треть абонентов МТС пожаловались на навязанные подписки. Со скрытыми подписками и навязанными услугами сталкивалось 9% абонентов Yota, 28% абонентов Tele2, 24% пользователей «Мегафона» и 19% клиентов «Билайна», узнали «Ведомости».

Бизнес

  • DST Global Юрия Мильнера, Kaszek Ventures и другие инвестировали $5 млн в платформу для автоматизации уплаты налогов Brinta.
  • «Ростелеком» повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекомкомпании конкурентам могут вырасти до 10%.
  • Роскомнадзор оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы. В трех постах в Telegram-канале «Лиса рулит» отсутствовал идентификатор.

Транспорт

  • Продажи новых легковых машин в 2024 году могут вырасти на 25%. Для этого нужно сохранить поддержку спроса со стороны государства, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

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