«Ростелеком» повысит тарифы для операторов, первый штраф за нарушение маркировки рекламы: главное 30 ноября

Карина Пардаева
DST Global Юрия Мильнера, Kaszek Ventures и другие инвестировали $5 млн в Brinta, «Ростелеком» повысит тарифы для операторов и другие события 30 ноября.
«Ростелеком» повысит тарифы для операторов, первый штраф за нарушение маркировки рекламы: главное 30 ноябряКарина Пардаева
Технологии и сервисы
- Треть абонентов МТС пожаловались на навязанные подписки. Со скрытыми подписками и навязанными услугами сталкивалось 9% абонентов Yota, 28% абонентов Tele2, 24% пользователей «Мегафона» и 19% клиентов «Билайна», узнали «Ведомости».
Бизнес
- DST Global Юрия Мильнера, Kaszek Ventures и другие инвестировали $5 млн в платформу для автоматизации уплаты налогов Brinta.
- «Ростелеком» повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекомкомпании конкурентам могут вырасти до 10%.
- Роскомнадзор оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы. В трех постах в Telegram-канале «Лиса рулит» отсутствовал идентификатор.
Транспорт
- Продажи новых легковых машин в 2024 году могут вырасти на 25%. Для этого нужно сохранить поддержку спроса со стороны государства, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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