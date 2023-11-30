DST Global Юрия Мильнера, Kaszek Ventures и другие инвестировали $5 млн в Brinta, «Ростелеком» повысит тарифы для операторов и другие события 30 ноября.

«Ростелеком» повысит тарифы для операторов, первый штраф за нарушение маркировки рекламы: главное 30 ноября