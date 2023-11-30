«Тинькофф» разрешит привязывать к Tinkoff Pay карты любых российских банков

«Тинькофф» в 2024 году позволит клиентам других российских банков привязывать свои карты к сервису мгновенной оплаты Tinkoff Pay, узнал Forbes.

До сих пор услуга была доступна только клиентам самого банка. После запуска компания добавит в сервис 65 млн карт других финансовых организаций, данные о которых россияне сохранили в экосистеме «Тинькофф».

По словам представителя банка, привязать карту к сервису можно будет во время первой покупки. Он уточнил, что на странице оплаты при нажатии на кнопку Tinkoff Pay откроется специальная форма для привязки. После этого оплачивать покупки можно будет нажатием на кнопку Tinkoff Pay.

Сервис будет поддерживать подтверждение платежа с помощью пин-кода, по лицу или отпечатку пальца.

Для тех. Кто уже сохранил карту в экосистеме «Тинькофф», не придется дополнительно привязывать ее к Tinkoff Pay.

Летом «Тинькофф» и «Альфа-банк» представили свои сервисы для бесконтактной оплаты, они доступны для смартфонов на Android и владельцев карт «Мир».

После этого «Сбер» подключил оплату смартфоном через сервис Tinkoff Pay в магазинах, которые принимают платежи по QR-кодам Сбербанка.

По расчетам «Тинькофф», доступ к системе для клиентов других банков поможет повысить платежную конверсию на 19%, а средний чек одной покупки — на 11%.

Помимо «Альфа-банка» и «Тинькофф» платежные сервисы имеются у Сбербанка и компании «Яндекс». В первых двух случаях привязать к системе можно только карты этих банков, в то время, как «Яндекс Pay» доступен для карт любых финансовых организаций.

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