«Тинькофф» и «Альфа-банк» запустили собственные сервисы для платежей смартфоном

«Тинькофф Банк» и «Альфа-банк» запустили сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay, которые будут доступны для смартфонов на базе Android и держателей карт «Мир», сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Эти сервисы позволяют платить бесконтактно с помощью смартфонов.

Банки решили выпустить альтернативы на фоне ухода из России Google Pay и Аpple Pay.

«Тинькофф» представил Tinkoff Pay еще в 2022 году, но ранее он работал только в онлайне, теперь технологию расширили на офлайн-покупки. Alfa Pay доступен для платежей как в интернете, так и офлайн. Расплачиваться телефоном можно везде, где есть возможность бесконтактной оплаты.

Оплата по Tinkoff Pay появится у всех пользователей в течение недели. Для подключения Alfa Pay необходимо обновить приложение через NashStore, RuStore или на официальном сайте банка, подключить карту «Мир» к функции «Оплата смартфоном». Сервис будет появляться у клиентов постепенно.

Системы бесконтактных платежей развиваются в России с 2016 года, РФ была в числе лидеров в мире по количеству привязанных банковских карт к Google Pay и Apple Pay. Весной 2022 года сервисы ушли из России на фоне санкций в отношении финансового сектора.

Платить бесконтактно с помощью технологии NFC сейчас можно через Samsung Pay, SberPay, MirPay (работают только со смартфонами на Android и картами «Мир»). Также есть оплата с помощью QR-кодов через «СБПэй» и SberPay.

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