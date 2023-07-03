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«Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» подключил оплату смартфоном через сервис Tinkoff Pay в магазинах, которые принимают платежи по QR-кодам Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.

«Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay

Сервис работает как на смартфонах операционной системы Android, так и iOS.

Пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут оплачивать покупки по QR-коду «Сбера» при помощи смартфона, а также получать кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Сейчас подобных терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

Для оплаты необходимо отсканировать QR-код либо камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay, либо через приложение и после этого подтвердить оплату. При оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от «Сбера» клиенты «Тинькофф» получат кешбэк в том же размере, как и по карте.

Фото на обложке: Chiociolla / Shutterstock

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