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Wildberries в несколько раз поднял плату за возврат товара покупателем

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries в несколько раз поднял плату за возврат товара покупателем. Раньше сумма составляла 50-100 рублей за один товар, теперь же в некоторых категориях достигает 1000 рублей.

Wildberries в несколько раз поднял плату за возврат товара покупателем

Маркетплейс Wildberries поднял плату за возврат товара в несколько раз. Внимание на это обратили редакторы RB.RU.

Ранее плата за возврат товара покупателем составляла от 50 до 100 рублей за один товар. Теперь в некоторых категориях она достигает 1000 рублей. Например, за возврат конструктора для детей придется заплатить 500 рублей, детской палатки – 1000 рублей. 

В Wildberries данную информацию назвали не соответствующей действительности.

«Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия», – сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В компании уточнили, что возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества сохраняется в отдельных случаях. Если покупатель платит за обратную доставку товара, то ее размер рассчитывается исходя из расстояния транспортировки, габаритов и других особенностей товара.

«В отдельных случаях (для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы) она [плата] может повышаться», – пояснили в Wildberries.

Ранее Wildberries заявил, что изменил около 20 правил работы после проверки Генпрокуратуры. Эти правила регламентируют отношения маркетплейса, продавца и покупателя.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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