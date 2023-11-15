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Wildberries изменил около 20 правил работы после проверки Генпрокуратуры

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries изменил около 20 правил работы после проверки Генпрокуратуры. Эти правила регламентируют отношения маркетплейса, продавца и покупателя. В частности, теперь маркетплейс может продлить срок доставки товара только по согласованию с покупателем.

Wildberries изменил около 20 правил работы после проверки Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура РФ объявила о завершении проверки в отношении Wildberries. Компания после этой проверки изменила около 20 правил, регламентирующих отношения маркетплейса, продавца и покупателя, говорится в сообщении ведомства.

  • покупатель больше не обязан проверять качество товара при его получении;
  • датой возврата товара теперь считается момент отказа от него;
  • срок доставки может быть продлен только по согласованию с покупателем;
  • право покупателя отказаться от товара, в том числе технически сложного устройства, является безусловным.

Кроме того, покупатель должен будет компенсировать расходы на возврат товара ненадлежащего качестве при условиях:

  • у этого покупателя низкая доля выкупа;
  • товар является крупногабаритным, хрупким, часто подменяемым;
  • расстояние транспортировки товара является значительным (подробности в ведомстве не уточнили).

В момент оформления заказа покупатель будет осведомлен о сумме, которую ему придется заплатить за возврат товара.

Ранее после проверки прокуратуры Wildberries отменил комиссии в 3% при оплате товаров картами платежных систем Visa и Mastercard.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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