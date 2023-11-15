Wildberries изменил около 20 правил работы после проверки Генпрокуратуры. Эти правила регламентируют отношения маркетплейса, продавца и покупателя. В частности, теперь маркетплейс может продлить срок доставки товара только по согласованию с покупателем.
Генеральная прокуратура РФ объявила о завершении проверки в отношении Wildberries. Компания после этой проверки изменила около 20 правил, регламентирующих отношения маркетплейса, продавца и покупателя, говорится в сообщении ведомства.
- покупатель больше не обязан проверять качество товара при его получении;
- датой возврата товара теперь считается момент отказа от него;
- срок доставки может быть продлен только по согласованию с покупателем;
- право покупателя отказаться от товара, в том числе технически сложного устройства, является безусловным.
Кроме того, покупатель должен будет компенсировать расходы на возврат товара ненадлежащего качестве при условиях:
- у этого покупателя низкая доля выкупа;
- товар является крупногабаритным, хрупким, часто подменяемым;
- расстояние транспортировки товара является значительным (подробности в ведомстве не уточнили).
В момент оформления заказа покупатель будет осведомлен о сумме, которую ему придется заплатить за возврат товара.
Ранее после проверки прокуратуры Wildberries отменил комиссии в 3% при оплате товаров картами платежных систем Visa и Mastercard.
Фото на обложке: Koshiro K /
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