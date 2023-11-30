Pinterest и компания-владелец Snapchat получили штрафы за отказ локализовать данные россиян

Таганский районный суд Москвы оштрафовал фотохостинг Pinterest Inc. и компанию Snap Inc (владеет мессенджером Snapchat) за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале Московские суды общей юрисдикции.
Штрафы назначены в связи с правонарушением, предусмотренным ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Pinterest обязали выплатить 12 млн рублей, Snap Inc — 9 млн рублей.
Также 30 ноября Таганский районный суд назначил очередной штраф Apple Inc. за отказ локализовать данные россиян. Компания должна будет выплатить 12 млн рублей.
До этого Apple уже привлекалась к ответственности по этой статье. Первый штраф за отказ локализовать данные технологическая компания получила летом прошлого года.
Pinterest также уже получал штраф по данной статье в размере 2 млн рублей.
Фото на обложке: AMilkin /
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