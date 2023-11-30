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Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Роскомнадзор оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы. В трех постах в Telegram-канале «Лиса рулит» отсутствовал идентификатор.

Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы

Сумма не называется. Это первый официальный штраф за почти три месяца с момента их введения и за более чем год с момента вступления в силу законодательных норм, узнал РБК.

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 году. Теперь на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и токен для учета данных. А с 1 сентября 2023 года начала действовать и норма о штрафах за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Распространение в интернете рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению влечет для физлиц штраф в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП – до 200 тыс. рублей, для юрлиц – до 500 тыс. рублей.

Опрошенные RB.RU эксперты отмечали, что доля серого рынка рекламы после ввода штрафов должна снизиться на 30-40%, но при этом окончательно санкции проблему не решат: любые недобросовестные игроки на рынке найдут способ обойти какую-либо из блокировок. К тому же могут пострадать и небольшие участники рынка.

Фото на обложке: Unsplash

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