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«Вымпелком» приобрел долю в «Новой школе», Bioniq в Абу-Даби: главное 1 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

HealthTech-платформа Bioniq будет доставлять витамины в отели Абу-Даби, «Хайв» приобрело 16,4% сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа» и другие новости 1 декабря.

«Вымпелком» приобрел долю в «Новой школе», Bioniq в Абу-Даби: главное 1 декабря

Бизнес

  • Федеральное казначейство закончило аудит «Почты России». Предварительный «размер негативного влияния» на финансовые показатели компании за 2022 год оценили в 24,5 млрд рублей.
  • ООО «Хайв» (принадлежит «Вымпелкому») приобрело 16,4% сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа». Сумма и другие детали сделки не раскрываются. В феврале 2023 года проект привлек 67 млн рублей.
  •  HealthTech-платформа Bioniq будет доставлять витамины, созданные с помощью ИИ-технологий, и зеркала для индивидуальных фитнес-тренировок в отели Абу-Даби.
  •  Munz Group, управляющая с 2020 года брендом обуви Salamander по лицензии, выкупила права на марку в России и ряде соседних стран, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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