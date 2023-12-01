«Вымпелком» приобрел долю в «Новой школе», Bioniq в Абу-Даби: главное 1 декабря

Карина Пардаева
HealthTech-платформа Bioniq будет доставлять витамины в отели Абу-Даби, «Хайв» приобрело 16,4% сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа» и другие новости 1 декабря.
«Вымпелком» приобрел долю в «Новой школе», Bioniq в Абу-Даби: главное 1 декабряКарина Пардаева
Бизнес
- Федеральное казначейство закончило аудит «Почты России». Предварительный «размер негативного влияния» на финансовые показатели компании за 2022 год оценили в 24,5 млрд рублей.
- ООО «Хайв» (принадлежит «Вымпелкому») приобрело 16,4% сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа». Сумма и другие детали сделки не раскрываются. В феврале 2023 года проект привлек 67 млн рублей.
- HealthTech-платформа Bioniq будет доставлять витамины, созданные с помощью ИИ-технологий, и зеркала для индивидуальных фитнес-тренировок в отели Абу-Даби.
- Munz Group, управляющая с 2020 года брендом обуви Salamander по лицензии, выкупила права на марку в России и ряде соседних стран, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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