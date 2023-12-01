«Яндекс Такси» заявил о необходимости еще около 80 тыс. водителей для нормализации цен на поездки

Сервис «Яндекс Такси» опубликовал данные по динамике цен на поездки за год и объяснил, что для нормализации стоимости поездок отрасли такси необходимы еще около 80 тыс. водителей по всей стране.
Ранее на этой неделе ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим на рынке России сервисом.
Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. Метод учитывает учитывает все влияющие на финальную стоимость поездки факторы, например, сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток.
Расчетный период — декабрь 2022–ноябрь 2023 года (сравнивается с декабрем 2021–ноябрем 2022 года).
- Так, выяснилось, что в Московской области (включая Москву) средняя стоимость минуты за год выросла на 19%. А в Ленинградской области (включая Санкт-Петербург) — на 21%.
- Самый заметный рост цен произошел в Ростовской области (стоимость минуты выросла на 27%), Татарстане (на 26%), Челябинской области (на 25%).
- Меньше всего цена выросла в Самарской области (на 17%) и Красноярском крае (на 18%).
«Чтобы сбалансировать спрос и предложение, и таким образом нормализовать цены, отрасли такси дополнительно необходимы около 80 000 водителей по всей России. В некоторых регионах дисбаланс спроса и предложения из-за нехватки водителей ощущается сильнее — средняя стоимость минуты там росла быстрее, чем в других географиях», — объясняют в сервисе.
Одновременно со снижением числа водителей вырос спрос на поездки в такси на 20% за год. Также в крупных городах выросла доля поездок в тарифах повышенного уровня комфорта, которые стоят дороже поездок в тарифе «эконом».
27 ноября ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом на рынках подавляющего большинства российских регионов. Злоупотребление этим положением может стать поводом для принятия соответствующих мер антимонопольного реагирования, заявили ранее в ФАС.
Фото на обложке: Unsplash
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