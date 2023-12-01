Сервис «Яндекс Такси» опубликовал данные по динамике цен на поездки за год и объяснил, что для нормализации стоимости поездок отрасли такси необходимы еще около 80 тыс. водителей по всей стране.

Ранее на этой неделе ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим на рынке России сервисом.

«Яндекс Такси» заявил о необходимости еще около 80 тыс. водителей для нормализации цен на поездки