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Казначейство выявило потери «Почты России» на 24,5 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральное казначейство закончило аудит «Почты России». Предварительный «размер негативного влияния» на финансовые показатели компании за 2022 год оценили в 24,5 млрд рублей.

Казначейство выявило потери «Почты России» на 24,5 млрд рублей

Итоги проверки озвучили на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 30 ноября, сообщили «Ведомости».

Среди причин накопленного убытка:

  • недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж, которую оценили в 10,2 млрд руб.;
  • рост фонда оплаты труда (ФОТ) аппарата управления на 13% и «дочек» группы на 186%;
  • убыток от участия в АО «Национальные логистические технологии» и строительство для нужд «Почты» 10 логистических центров за 21,9 млрд рублей;
  • недополученный доход в результате ненадлежащей работы IT-систем группы,
  • необоснованная рентабельность закупок и убыточные проекты, в том числе установка постаматов.

Еще 12 млрд рублей «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком. Представитель казначейства на совещании пояснил, что речь идет об офисе штаб-квартиры «Почты России» площадью 35 тыс. кв. м в районе метро «ЦСКА». Его аренда обходится в 1 млрд рублей в год.

Глава «Почты России» Михаил Волков на встрече назвал причиной убытков совокупность факторов. По его словам, повышение ФОТа сотрудников привело к убытку в 13 млрд рублей.

Еще к 10 млрд рублей потерь якобы привели санкции и внешнеэкономические факторы. Волков также заявил о сложностях с обслуживанием долга, который к концу этого года превысил 130 млрд рублей, сообщил один из источников издания.

По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за осуществлением плана финансового оздоровления «Посты России» до 2025 года и скорректировать его. Результаты аудита также должны обсудить на заседании совета директоров компании.

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  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала финансовую ситуацию в «Почте России» как «растущую дыру». По итогам 2022 года почтовый оператор получил выручку в размере 208 млрд рублей при чистом убытке в 27,2 млрд рублей.
  • По собственной оценке, оператор сможет сэкономить на процентных платежах около 20,7 млрд рублей до конца 2025 года при условии докапитализации компании. Если долг компании будет рефинонсирован под 3,5% из ФНБ, сэкономить удастся до 4,7 млрд рублей.  При таком сценарии ожидания по чистой прибыли в 2024 году составляют 6 млрд рублей и 33 млрд рублей по итогам 2025 года. Если поддержки не будет, компания не перестанет быть убыточной до конца 2025 года.

Фото на обложке: «Почта России» / VK

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