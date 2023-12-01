Казначейство выявило потери «Почты России» на 24,5 млрд рублей

Федеральное казначейство закончило аудит «Почты России». Предварительный «размер негативного влияния» на финансовые показатели компании за 2022 год оценили в 24,5 млрд рублей.

Итоги проверки озвучили на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 30 ноября, сообщили «Ведомости».

Среди причин накопленного убытка:

недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж, которую оценили в 10,2 млрд руб.;

рост фонда оплаты труда (ФОТ) аппарата управления на 13% и «дочек» группы на 186%;

убыток от участия в АО «Национальные логистические технологии» и строительство для нужд «Почты» 10 логистических центров за 21,9 млрд рублей;

недополученный доход в результате ненадлежащей работы IT-систем группы,

необоснованная рентабельность закупок и убыточные проекты, в том числе установка постаматов.

Еще 12 млрд рублей «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком. Представитель казначейства на совещании пояснил, что речь идет об офисе штаб-квартиры «Почты России» площадью 35 тыс. кв. м в районе метро «ЦСКА». Его аренда обходится в 1 млрд рублей в год.

Глава «Почты России» Михаил Волков на встрече назвал причиной убытков совокупность факторов. По его словам, повышение ФОТа сотрудников привело к убытку в 13 млрд рублей.

Еще к 10 млрд рублей потерь якобы привели санкции и внешнеэкономические факторы. Волков также заявил о сложностях с обслуживанием долга, который к концу этого года превысил 130 млрд рублей, сообщил один из источников издания.

По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за осуществлением плана финансового оздоровления «Посты России» до 2025 года и скорректировать его. Результаты аудита также должны обсудить на заседании совета директоров компании.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала финансовую ситуацию в «Почте России» как «растущую дыру». По итогам 2022 года почтовый оператор получил выручку в размере 208 млрд рублей при чистом убытке в 27,2 млрд рублей.

По собственной оценке, оператор сможет сэкономить на процентных платежах около 20,7 млрд рублей до конца 2025 года при условии докапитализации компании. Если долг компании будет рефинонсирован под 3,5% из ФНБ, сэкономить удастся до 4,7 млрд рублей. При таком сценарии ожидания по чистой прибыли в 2024 году составляют 6 млрд рублей и 33 млрд рублей по итогам 2025 года. Если поддержки не будет, компания не перестанет быть убыточной до конца 2025 года.

Фото на обложке: «Почта России» / VK