В Совете Федерации призвали срочно разобраться с финансовой дырой «Почты России»

В Совете Федерации возмутились тем, что «никто не реагирует» на растущую финансовую дыру «Почты России». Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в ходе заседания призвала незамедлительно разобраться с этой ситуацией, сообщают «Ведомости».

По итогам 2022 года, «Почта» отразила убыток по РСБУ в 27,2 млрд рублей при выручке в 208 млрд рублей. Так, отрицательная рентабельность компании составила 13%.

Что касается 2023 года, за I квартал убыток составил 5 млрд рублей при выручке 50 млрд рублей. Выручка непосредственно от почтовой связи упала на 5%.

Матвиенко оценила финансовую ситуацию в «Почте» как «очень печальную» и предложила провести «тщательный анализ происходящего».

«Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», — предположила спикер Совфеда.

Обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову, Матвиенко указала, что на финансовое положение компании никто не реагирует.

«Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала она.

Для урегулирования сложившейся ситуации компании следует выработать «правильную модель существования», а также принять меры, которые правительство считает нужным.

По словам спикера, принимать меры необходимо срочно, поскольку «чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже».

В июне генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявлял, что в числе приоритетных целей компании — стать ключевым логистическим оператором для e-commerce. Также «Почта» настроилась на выход на новые рынки. Компания запланировала открыть «дочку» в ОАЭ.

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