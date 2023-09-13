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«Почта России» планирует обзавестись «дочкой» в ОАЭ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Почта России» планирует открыть компанию в Дубае, сообщил ТАСС глава компании Михаил Волков. Подробностей он не привел. Выбор страны для «дочки» связан с ростом отправлений.

«Почта России» планирует обзавестись «дочкой» в ОАЭ

На сегодняшний день шесть стран прекратили с Россией почтовое сообщение. C еще рядом государств возникают некоторые логистические сложности.

В начале июля «Почта» подключила прямую авиадоставку в Ереван из Минеральных вод. В августе «Почта России» запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию. Всего почтовый оператор доставляет международные отправления в 130 стран мира.

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

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