«Почта России» планирует обзавестись «дочкой» в ОАЭ

«Почта России» планирует открыть компанию в Дубае, сообщил ТАСС глава компании Михаил Волков. Подробностей он не привел. Выбор страны для «дочки» связан с ростом отправлений.

На сегодняшний день шесть стран прекратили с Россией почтовое сообщение. C еще рядом государств возникают некоторые логистические сложности.

В начале июля «Почта» подключила прямую авиадоставку в Ереван из Минеральных вод. В августе «Почта России» запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию. Всего почтовый оператор доставляет международные отправления в 130 стран мира.

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock