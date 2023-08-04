«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию

«Почта России» запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию, говорится в сообщении оператора. Ежемесячно «Почта» будет транспортировать до 6 тонн посылок, корреспонденции и экспортных грузов.

Авиаперевозки будет осуществляться ежедневно из международного аэропорта Внуково в Тбилиси на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

Отмечается, что логистический центр «Почты России», где посылки проходят таможенный контроль и оформление, расположен недалеко от аэропорта.

«Прямое почтовое сообщение со странами Закавказья — перспективное и востребованное направление как у бизнеса, так и у частных клиентов. Благодаря партнерству с "Азимутом" среднее время доставки из России в Грузию снизится на 2–3 дня», — сообщил руководитель дирекции управления транспортом Георгий Баутин.

В начале июля «Почта» запустила прямую авиадоставку в Ереван из Минеральных вод. Всего почтовый оператор доставляет международные отправления в 130 стран мира.

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