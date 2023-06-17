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«Почта России» хочет стать ключевым логистическим оператором для e-commerce

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков сообщил о приоритетных стратегических целях компании. Среди них — стремление выйти на новые рынки и стать ключевым логистическим оператором для e-commerce, превратив свои офисы в мультибрендовые пункты выдачи крупных маркетплейсов, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

«Почта России» хочет стать ключевым логистическим оператором для e-commerce

«В первую очередь, конечно, мы ставим перед собой задачу стать таким национальным основным логистическим партнером для всех участников рынка электронной коммерции», — цитирует Волкова «Интерфакс» со ссылкой на интервью спикера телеканалу РБК.

Высокий спрос на расширение логистических мощностей «Почты России» в регионах — это перспективный шанс для компании наращивать доходы за счет предоставления «пакетного логистически-финансового предложения» (включающего услуги «Почта банка»).

Отделения почты уже в ближайшее время могут стать мультибрендовыми пунктами выдачи заказов, поскольку соглашения с крупнейшими маркетплейсами уже заключены, как уверяет Волков.

Напомним, что с апреля 2023 года почта выдает заказы Ozon. Компания также  тестирует электромобили для доставки посылок в регионах и перемещение отправлений беспилотниками в дронопорты.

Акционерное общество намерено и дальше искать те направления и рынки, «на которых компания ранее не работала, либо работала не так активно».

Свежие решения, сегменты и источники дохода необходимы, чтобы нивелировать основные проблемы почтового бизнеса: «по понятным причинам с учетом цифровизации нашей жизни объем выручки (от пересылки писем — прим. ред.) год от года падает».

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Со временем это падение будет лишь ускоряться из-за санкционных ограничений: «за три года объем импортной выручки компании упал в два раза».

Фото на обложке: «Почта России»

 

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