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«Почта России» будет выдавать заказы с маркетплейса Ozon

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Почта России» стала выдавать заказы с маркетплейса Ozon в почтовых отделениях. К проекту уже подключились свыше 600 точек в 50 регионах. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе платформы.

«Почта России» будет выдавать заказы с маркетплейса Ozon

Большинство из пунктов находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске. В будущем такой вариант доставки могут расширить и на другие города.

Среднестатистическое время выдачи заказа в приоритетной очереди сократилось до 2-3 минут. Отделения с партнерским пунктом выдачи Ozon работают 7 дней в неделю, чтобы оперативно принимать и выдавать товары, доставленные компанией. 

  • Оборот от продаж Ozon, включая услуги, вырос в 2022 году на 86% год к году и составил 832,2 млрд рублей. На это повлияли продажи товаров предпринимателей, которые выросли почти в 2,2 раза, а также рост числа заказов на 50% — до 465 млн. Выручка компании в прошлом году выросла на 55% год к году и составила 277 млрд рублей, убыток —  58,2 млрд рублей.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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