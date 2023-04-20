«Почта России» будет выдавать заказы с маркетплейса Ozon

«Почта России» стала выдавать заказы с маркетплейса Ozon в почтовых отделениях. К проекту уже подключились свыше 600 точек в 50 регионах. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе платформы.

Большинство из пунктов находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске. В будущем такой вариант доставки могут расширить и на другие города.

Среднестатистическое время выдачи заказа в приоритетной очереди сократилось до 2-3 минут. Отделения с партнерским пунктом выдачи Ozon работают 7 дней в неделю, чтобы оперативно принимать и выдавать товары, доставленные компанией.

Оборот от продаж Ozon, включая услуги, вырос в 2022 году на 86% год к году и составил 832,2 млрд рублей. На это повлияли продажи товаров предпринимателей, которые выросли почти в 2,2 раза, а также рост числа заказов на 50% — до 465 млн. Выручка компании в прошлом году выросла на 55% год к году и составила 277 млрд рублей, убыток — 58,2 млрд рублей.

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