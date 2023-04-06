Продажи предпринимателей на Ozon в 2022 году выросли почти в 2,2 раза, частотность заказов — на 50%

Оборот от продаж Ozon, включая услуги, вырос в 2022 году на 86% год к году и составил 832,2 млрд рублей, сообщается в отчете компании. На это повлияли продажи товаров предпринимателей, которые выросли почти в 2,2 раза, а также рост числа заказов на 50% — до 465 млн.

На конец 2022 года число активных покупателей достигло 35,2 млн человек, что почти на 10 млн человек больше, чем в конце 2021 года.

Частотность заказов увеличилась на 52%, до 13,2 заказов в год на одного клиента. Это означает, что пользователи Ozon делают на площадке более одного заказа в месяц.

В 2022 Ozon также в 2,5 раза увеличил базу активных продавцов — она превышает 230 тыс.

Выручка компании в прошлом году выросла на 55% год к году и составила 277 млрд рублей. На рост показателя оказала влияние сервисная выручка, которая увеличилась в 2,5 раза за счет роста числа транзакций и доставок по товарам продавцов.

Также в три раза выросли доходы от рекламы, на что повлиял рост числа продавцов на площадке, а также переток рекламных инвестиций на маркетплейс на фоне сокращения рекламных площадок в РФ в 2022 году.

Убыток за прошлый год составил 58,2 млрд рублей, из этой суммы почти пятая часть – 10,2 млрд – разовый эффект от признания убытка из-за пожара в августе 2022 года. Тогда компенсации за сгоревшие товары получили более 25 тыс. предпринимателей.

Фото на обложке: Ozon