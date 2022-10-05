Ozon компенсировал убытки за сгоревшие товары на Новой Риге 70% продавцов

«Есть предприниматели, которые пока не подтвердили Ozon сумму на выплату — многие из них ждут окончания инвентаризации, чтобы сразу получить расчет за все товары, которые хранились на складе. У 6 тыс. предпринимателей все товары находились в блоке, не пострадавшем от пожара», — говорится в сообщении компании.