Ozon компенсировал убытки за сгоревшие товары на Новой Риге 70% продавцов

Ozon выплатил 25 тыс. предпринимателей компенсации за сгоревшие на складе на Новой Риге товары. Это 70% от общего числа продавцов, чьи товары хранились в сгоревших блоках, сообщил RB.RU представитель маркетплейса.
По оставшимся 30% пострадавшим компания ждет информацию.
В сентябре Ozon провел 4 транша выплат, последний состоялся 30 сентября. Точная сумма компенсации не раскрывается.
«Есть предприниматели, которые пока не подтвердили Ozon сумму на выплату — многие из них ждут окончания инвентаризации, чтобы сразу получить расчет за все товары, которые хранились на складе. У 6 тыс. предпринимателей все товары находились в блоке, не пострадавшем от пожара», — говорится в сообщении компании.
Сейчас площадка продолжает инвентаризацию товаров из блока, не пострадавшего при пожаре. Часть товаров Ozon уже вернул в продажу. Инвентаризация завершится в октябре. За позиции, которые нельзя вернуть в продажу, Ozon выплатит продавцам компенсацию.
- Склад Ozon в Новой Риге в Подмосковье загорелся 3 августа, здание выгорело почти полностью: площадь возгорания составила 55 тыс. квадратных метров, обрушилась часть кровли.
- В конце августа маркетплейс выгрузил в личные кабинеты продавцов отчет со всеми позициями, которые находились на сгоревшем складе и рассказал, как получить компенсацию.
- В середине сентября Ozon договорился с Новой технологической компанией об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном Жуковском — эти площади нужны маркетплейсу в качестве замены сгоревшему в августе складу на Новой Риге.
Фото на обложке: Ozon
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Менеджеры пунктов выдачи пожаловались на новые штрафы Wildberries за бракованный товар
- 2 Спортивная одежда на маркетплейсах: что поменялось с января, топ-3 бренда по продажам и тренды
- 3 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 4 Подготовка к продажам на Ozon и Wildberries: какие категории взлетят этой зимой
- 5 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
ВОЗМОЖНОСТИ
06 октября 2022
09 октября 2022
09 октября 2022