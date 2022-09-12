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Ozon нашел замену сгоревшему на Новой Риге складу

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном Жуковском — эти площади нужны маркетплейсу в качестве замены сгоревшему в августе складу на Новой Риге.

Ozon нашел замену сгоревшему на Новой Риге складу

О сделке Ozon и НТК сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Этот объект станет заменой складу в Подмосковье площадью 76 тыс. кв. м, где в начале августа сгорело два из трех блоков на 55 тыс. кв. м.

Изначально площади, которые собирается занять Ozon, строились для польского одежного ритейлера LPP (бренды Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito). После начала военной спецоперации России на Украине, по данным источников газеты, компания решила уйти с российского рынка и отказаться от аренды логопарка в Жуковском.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Ozon придется платить за новый объект около 500 млн рублей в год. Но также они допускают, что компания могла получить скидку за крупную сделку, которые сейчас редки на рынке.

  • Склад Ozon в Новой Риге в Подмосковье загорелся 3 августа, здание выгорело почти полностью: площадь возгорания составила 55 тыс. квадратных метров, обрушилась часть кровли.
  • В конце августа маркетплейс выгрузил в личные кабинеты продавцов отчет со всеми позициями, которые находились на сгоревшем складе и рассказал, как получить компенсацию.

Фото на обложке: LesdaMore / Shutterstock

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