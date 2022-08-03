Ozon сообщил о пожаре на складе на Новорижском шоссе

На складе Ozon на Новой Риге произошел пожар, сообщила компания. Все сотрудники эвакуированы.
По данным РИА Новости, на момент публикации площадь пожара составляла 20 тыс. квадратных метров. Обновлено в 13:56 мск: площадь пожара выросла до 35 тыс. кв. метров.
Фото: «Новости Москвы»
«Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи», — сообщили RB.RU в пресс-службе компании.
Обновлено в 15:21 мск: по данным ГУ МЧС, число пострадавших при пожаре на складе Ozon выросло до 11 человек, двое госпитализированы.
Главное для продавцов и покупателей:
- Компания отменит заказы, которые должны ехать покупателям из Новой Риги.
- Запись на поставки в Новую Ригу также закрыта, компания просит выбирать другие склады.
- Вывезти товары со склада пока нельзя.
- Приемка поставок 3 августа отменена, компания дополнительно сообщит о сроках ее восстановления.
- Продавцам компенсируют стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся.
- Покупатели получат деньги за утраченные заказы. Товары, хранящиеся в фулфилменте, сейчас скрыты с витрины на маркетплейсе.
Акции Ozon на торгах Московской биржи снижались на 3,82%, до 1 158,5 рубля за бумагу на фоне пожара на складе компании в Подмосковье. По данным на 14:11 мск, акции компании замедлили падение до 0,25% и торговались на уровне 1 201,5 рубля за одну штуку.
Всего у Ozon три склада в Подмосковье: Новой Риге, Хоругвино и Пушкино.
Фото на обложке: «Новости Москвы»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 2 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
- 3 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 4 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
- 5 Продвижение на Ozon: полезные инструменты
ВОЗМОЖНОСТИ
04 августа 2022
05 августа 2022