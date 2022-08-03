Страховщики предварительно оценили ущерб Ozon от пожара на складе в Подмосковье в 10 млрд рублей. При этом имущество Ozon застраховано в двух фирмах на сумму 17 млрд рублей. Эксперты рынка назвали случай с Ozon одним из крупнейших убытков за последнее время.



Склад Ozon в Новой Риге в Подмосковье загорелся сегодня утром, к моменту публикации материала пожар не потушили. Огонь по мере распространения охватил почти всю территорию склада и достиг площади 50 тыс. кв. м. Пострадали 11 человек, СМИ сообщили об одном погибшем. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего и взять его на контроль в центральном аппарате СК.

Страховщики предварительно оценили ущерб Ozon от пожара на складе в 10 млрд рублей