Страховщики предварительно оценили ущерб Ozon от пожара на складе в 10 млрд рублей

Страховщики предварительно оценили ущерб Ozon от пожара на складе в Подмосковье в 10 млрд рублей. При этом имущество Ozon застраховано в двух фирмах на сумму 17 млрд рублей. Эксперты рынка назвали случай с Ozon одним из крупнейших убытков за последнее время.
Склад Ozon в Новой Риге в Подмосковье загорелся сегодня утром, к моменту публикации материала пожар не потушили. Огонь по мере распространения охватил почти всю территорию склада и достиг площади 50 тыс. кв. м. Пострадали 11 человек, СМИ сообщили об одном погибшем. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего и взять его на контроль в центральном аппарате СК.
Сумму, в которую оценен страховой случай пожара на складе Ozon, РБК назвали во Всероссийском союзе страховщиков.
Страховой случай оценили в 10 млрд рублей. Его назвали одним из крупнейших в последнее время.
При этом имущество Ozon – склад и все, что находилось в нем – застраховано в двух фирмах на сумму 17 млрд рублей. Склад застрахован в «Альфастраховании» на 6 млрд рублей, имущество – в «Ингосстрахе».
Пожар на складе Ozon к моменту публикации материала достиг площади 50 тыс. кв. м. Причины возгорания пока не названы.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара и взять его на контроль в центральный аппарат СК РФ.
Фото на обложке: РБК
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