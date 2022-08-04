Ozon до конца сентября компенсирует продавцам убытки за сгоревший на складе в Подмосковье товар

Ozon выплатит продавцам компенсации за пострадавшие в результате пожара на складе в Подмосковье товары до конца сентября. Выплаты будут производить частями, сообщил RB.RU представитель маркетплейса.
Пока площадка займется инвентаризацией и учетом излишек и возвратов.
Размер компенсации компания будет считать так, как если бы товар был продан 3 августа. Из его стоимости вычтут комиссию за продажу, также будут учтены стандартные расходы, например, на размещение.
Поставки, которые уже были в пути на склад на Новой Риге, будут перенаправлены на другие склады — продавцов персонально известят о том, где будут находиться товары.
Склад Ozon в Новой Риге в Подмосковье загорелся 3 августа, здание выгорело почти полностью: площадь возгорания составила 55 тыс. квадратных метров, обрушилась часть кровли. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы. Информация о погибших не подтвердилась.
Основные версии случившегося — поджог и неисправность электрооборудования. Ущерб от пожара страховые компании предварительно оценили в 10 млрд рублей.
Обновлено в 15:28 мск: Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента, но уверяет, что «существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет».
Вопрос о компенсации ущерба компания решает со страховщиками. Застрахованы товары на складе, оборудование — мезонины, стеллажные системы, сортеры, погрузчики — на сумму до 11 млрд рублей. Также застрахована ответственность Ozon на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на 1 млрд рублей.
Фото на обложке: Ozon
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