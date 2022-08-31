Ozon показал продавцам отчет о сгоревших на складе в Подмосковье товарах

Ozon выгрузил в личные кабинеты продавцов отчет со всеми позициями, которые находились на сгоревшем в начале августа складе на Новой Риге. Маркетплейс просит предпринимателей подтвердить сумму компенсации до 27 сентября — без этого площадка не сможет начать оформлять выплату.

В отчете показано, какие товары сгорели с блоками №2 и №3, а какие еще находятся на инвентаризации, сообщается в материалах компании.

Компания просит продавцов изучить отчет и пройти опрос, в котором необходимо выразить согласие или несогласие с суммой компенсации. Ozon также обратился к предпринимателям с просьбой сделать это до 27 сентября, чтобы успеть провести выплаты до 30 сентября.

«Позиций, которые при пожаре оказались на приемке или в кросс-докинге, в отчете пока нет. Подробности о них и о товарах на инвентаризации планируем собрать для каждого продавца в отдельном отчете примерно в конце сентября», — говорится в сообщении компании.

Склад Ozon в Новой Риге в Подмосковье загорелся 3 августа, здание выгорело почти полностью: площадь возгорания составила 55 тыс. квадратных метров, обрушилась часть кровли.

Товары на складе и оборудование были застрахованы на сумму до 11 млрд рублей. Также застрахована ответственность Ozon на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на 1 млрд рублей.

Ozon сообщил, что до конца сентября компенсирует продавцам убытки за сгоревший на складе в Подмосковье товар.

Фото на обложке: Ozon