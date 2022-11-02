Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon завершил инвентаризацию товаров из несгоревшей части склада на Новой Риге

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon завершил инвентаризацию товаров из части склада на Новой Риге, который не уничтожил пожар. 80% товаров остались целыми, они уже вернулись в продажу.

Ozon завершил инвентаризацию товаров из несгоревшей части склада на Новой Риге

В полном порядке оказались 80% товаров из уцелевшего после пожара блока склада Ozon на Новой Риге, сообщил представитель маркетплейса. Все эти товары уже вернули в продажу, в основном они находятся на складе в Пушкине. Продавцы могут проверить в личном кабинете, какие именно товары возвращены в продажу.

«За остальные 20% товаров в ноябре предложим продавцам компенсацию, по аналогии с тем, как ранее компенсировали товары из сгоревших блоков», – рассказали в Ozon. Там добавили, что предоставят продавцам отчет об итогах инвентаризации в ноябре.

Для получения выплаты продавцам нужно будет подтвердить отчет в личном кабинете. Проведение выплат планируют закончить к 31 января 2023 года.

Пожар на складе Ozon на Новой Риге в Подмосковье случился 3 августа. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м., здание сгорело почти полностью.

Компенсации за сгоревшие товары получили 25 тыс. предпринимателей – это 70% от общего числа продавцов, чьи товары хранились в сгоревших блоках, говорили в Ozon.

Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Спортивная одежда на маркетплейсах: что поменялось с января, топ-3 бренда по продажам и тренды
  2. 2 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
  3. 3 Подготовка к продажам на Ozon и Wildberries: какие категории взлетят этой зимой
  4. 4 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  5. 5 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ