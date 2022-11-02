Ozon завершил инвентаризацию товаров из несгоревшей части склада на Новой Риге

Ozon завершил инвентаризацию товаров из части склада на Новой Риге, который не уничтожил пожар. 80% товаров остались целыми, они уже вернулись в продажу.
В полном порядке оказались 80% товаров из уцелевшего после пожара блока склада Ozon на Новой Риге, сообщил представитель маркетплейса. Все эти товары уже вернули в продажу, в основном они находятся на складе в Пушкине. Продавцы могут проверить в личном кабинете, какие именно товары возвращены в продажу.
«За остальные 20% товаров в ноябре предложим продавцам компенсацию, по аналогии с тем, как ранее компенсировали товары из сгоревших блоков», – рассказали в Ozon. Там добавили, что предоставят продавцам отчет об итогах инвентаризации в ноябре.
Для получения выплаты продавцам нужно будет подтвердить отчет в личном кабинете. Проведение выплат планируют закончить к 31 января 2023 года.
Пожар на складе Ozon на Новой Риге в Подмосковье случился 3 августа. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м., здание сгорело почти полностью.
Компенсации за сгоревшие товары получили 25 тыс. предпринимателей – это 70% от общего числа продавцов, чьи товары хранились в сгоревших блоках, говорили в Ozon.
Фото на обложке: ANGHI /
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