«Почта России» начала тестировать электромобили для доставки посылок в регионах

«Почта России» приступила к тестированию двух моделей электрогрузовиков WOLV FC25 и EVM PRO в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении оператора.

Электромобили будут задействованы на внутригородских маршрутах. WOLV FC25 — в курьерской доставке, EVM PRO — для перевозки почты из сортировочного центра и почтамтов в отделения.

«Почта» планирует оценить как эффективность перевозки грузов, так и то, насколько электромобили позволяют снизить вредное воздействие на окружающую среду и уменьшить «шумовое загрязнение» в жилых массивах.

Грузоподъемность WOLV FC25 составляет 800 кг, скорость — 85 км/ч при запасе хода 200 км. EVM PRO может перевозить до 1 тонны, максимальная скорость — 120 км/ч, запас хода — 300 км. WOLV FC25 и EVM PRO оснащены быстрой зарядкой, она занимает 4–5 и 2 часа соответственно.

«Почта России» ранее также проводила пилотные тесты различных электромобилей в Москве и Подмосковье.

Фото: «Почта России»