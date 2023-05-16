Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» начала тестировать электромобили для доставки посылок в регионах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» приступила к тестированию двух моделей электрогрузовиков WOLV FC25 и EVM PRO в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении оператора.

«Почта России» начала тестировать электромобили для доставки посылок в регионах

Электромобили будут задействованы на внутригородских маршрутах. WOLV FC25 — в курьерской доставке, EVM PRO — для перевозки почты из сортировочного центра и почтамтов в отделения.

«Почта» планирует оценить как эффективность перевозки грузов, так и то, насколько электромобили позволяют снизить вредное воздействие на окружающую среду и уменьшить «шумовое загрязнение» в жилых массивах.

Грузоподъемность WOLV FC25 составляет 800 кг, скорость — 85 км/ч при запасе хода 200 км. EVM PRO может перевозить до 1 тонны, максимальная скорость — 120 км/ч, запас хода — 300 км. WOLV FC25 и EVM PRO оснащены быстрой зарядкой, она занимает 4–5 и 2 часа соответственно. 

«Почта России» ранее также проводила пилотные тесты различных электромобилей в Москве и Подмосковье.

Фото: «Почта России»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 Как агентству из региона найти клиентов на федеральном рынке
  4. 4 Где купить готовый бизнес: 18 площадок
  5. 5 5 способов увеличить выручку пекарни без маркетолога в небольшом городе

ВОЗМОЖНОСТИ

16 мая 2023

Научная премия Сбера

17 мая 2023

«Лаборатория инноваций MedLab»

17 мая 2023

«Дизайн-цех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ