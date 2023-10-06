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«Почта России» хочет закрыть часть отделений и сократить частоту доставки

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Совет директоров «Почты России» решил провести независимый аудит расходов компании, узнал РБК со ссылкой на Минцифры. Процедура призвана оценить финансовую модель и необходимость дополнительной господдержки компании.

«Почта России» хочет закрыть часть отделений и сократить частоту доставки

Ранее в Совете Федерации указали на «очень печальную» финансовую ситуацию в «Почте», спикер Валентина Матвиенко призвала провести «тщательный анализ происходящего» в компании.

Тогда в Ассоциации компаний интернет-торговли предложили «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России».

В результате, «Почта» подготовила «План по улучшению финансово-экономического состояния компании», в котором отражены меры господдержки, на которые рассчитывает оператор.

Основные меры

  • Докапитализация примерно на 117 млрд рублей и рефинансирование долга компании (на конец 2022 года его размер достиг 153,5) средствами ФНБ под 3,5%;
  • возможность закрыть убыточные отделения по примеру Сбербанка;
  • смягчение нормативов по частоте доставки с шести раз в неделю до пяти для федеральных центров и с пяти раз до трех для муниципальных. Для остальных — с трех раз в неделю до одного;
  • задействовать инфраструктурный платеж с крупных площадок электронной торговли в 0,5% с оборота.

 
Необходимость в таких мерах «Почта» аргументирует, в частности, тем, что у других игроков не такой высокий уровень затрат, и это связано именно с различием регуляторных условий.

«Дальнейший потенциал восстановления финансовой устойчивости только в покрытии расходов на несжимаемую общественную инфраструктуру, выравнивании условий работы с конкурентами и рефинансировании долга», — говорится в презентации плана.

По собственной оценке, «Почта» сможет сэкономить на процентных платежах около 20,7 млрд рублей до конца 2025 года при условии докапитализации компании. Если долг компании будет рефинонсирован под 3,5% из ФНБ, сэкономить удастся до 4,7 млрд рублей.

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При таком сценарии ожидания по чистой прибыли в 2024 году составляют 6 млрд рублей и 33 млрд рублей по итогам 2025 года. Если поддержки не будет, компания не перестанет быть убыточной до конца 2025 года.

В Минцифры заявили изданию, что ведомство не считает приемлемой мерой закрытие каких-либо отделений. Кроме того, в министерстве настаивают на незамедлительных мерах по открытию тех отделений, которые временно не работают.

По итогам 2022 года, «Почта» отразила убыток по РСБУ в 27,2 млрд рублей при выручке в 208 млрд рублей. Так, отрицательная рентабельность компании составила 13%.

В июне 2023 года гендиректор «Почты» Михаил Волков поделился приоритетными стратегическими целями компании. По его словам, «Почта» должна стать ключевым логистическим оператором для e-commerce, а также начать осваивать новые рынки.

В сентябре стало известно, что компания хочет открыть дочернюю структуру в ОАЭ.

Фото на обложке: Ivanova Ksenia / Shutterstock

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