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Маркетплейсы предложили рыночную замену платежу с оборота в пользу «Почты России»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы на сумму 33,5 млрд рублей в 2024 году.

Маркетплейсы предложили рыночную замену платежу с оборота в пользу «Почты России»

Власти как основной вариант пока рассматривают платеж с оборота игроков рынка.Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо ассоциации председателю комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. 

Маркетплейсы предложили использовать инфраструктуру на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики. Кроме того, они указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств по выбору покупателя картой/СБП/наличными, возможности примерки и других стандартных услуг онлайн-магазинов.

Накануне в Совете Федерации возмутились тем, что «никто не реагирует» на растущую финансовую дыру «Почты России». Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в ходе заседания призвала незамедлительно разобраться с этой ситуацией.

По итогам 2022 года, «Почта» отразила убыток по РСБУ в 27,2 млрд рублей при выручке в 208 млрд рублей. Так, отрицательная рентабельность компании составила 13%.

Что касается 2023 года, за I квартал убыток составил 5 млрд рублей при выручке 50 млрд рублей. Выручка непосредственно от почтовой связи упала на 5%.

Фото на обложке: StockphotoVideo / Shutterstock

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