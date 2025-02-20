В работе «Почты России» произошел сбой 20 февраля

Днем 20 февраля в работе сервисов «Почты России» случился сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.РФ» . Число жалоб за последний час превысило 1 тыс., за последние сутки — 3,8 тыс.

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 12:00 мск. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой приложения, личного кабинета и отслеживанием посылок. «Не работает личный кабинет "Почты России". А также отслеживание посылок на одноименном сайте. Ивановская область», — написал на Downdetector.su один из клиентов почтового оператора.

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Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 14:45 мск. К этому времени о проблемах сообщили 665 клиентов «Почты России». На максимуме в 14:00 мск на «Сбой.РФ» число сообщений о неполадках достигло 79. Жалобы поступали из Калининградской области, Тверской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Нижегородской области и других регионов России.

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Почты России».

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