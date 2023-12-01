HealthTech-платформа с российскими корнями Bioniq будет поставлять свои разработки в отели Абу-Даби

Международная HealthTech-платформа Bioniq заключила партнерство с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби (ОАЭ). Компания будет доставлять витамины, созданные с помощью ИИ-технологий, и зеркала для индивидуальных фитнес-тренировок в отели и оздоровительные комплексы города. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Bioniq была основал предприниматель Вадим Федотов в Лондоне в 2019 году. Bioniq создает персонализированные комплексы витаминов на основе анализов крови с применением технологий искусственного интеллекта. У Bioniq крупнейшая лабораторная база данных — свыше 40 тыс. пользователей по всему миру и более 4 млн биохимических данных.
В январе 2021 года Bioniq привлекла $7,8 млн. Деньги планировали направить на развитие продукта и расширение присутствия на рынках США и Ближнего Востока.
В России развитие компании началось в июле 2019 года. В феврале 2020 года Bioniq и «Медси» запустили цифровую платформу для мониторинга здоровья.
В октябре 2023 года компания запустила на российском рынке Bioniq Pro — персонализированные витамины, формула которых рассчитывается для каждого человека искусственным интеллектом с учетом физиологических особенностей организма.
Фото на обложке: Bioniq
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