Медтех-компания Bioniq закрыла раунд инвестиций на $15 млн

Health-tech компания Bioniq привлекла $7,8 млн. Лид-инвестором выступил люксембургский венчурный фонд OKS Group, специализирующийся на инвестициях ранней стадии. Так, стартап закрыл раунд A общей суммой $15 млн. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.
Полученные средства будут направлены на развитие продукта и расширение присутствия на рынках США и Ближнего Востока.
Вторую часть инвестиций раунда А ранее в Bioniq вложила ГК «Медси».
Bioniq предлагает data-driven подход к предотвращению заболеваний и укреплению здоровья. Для этого в компании создали цифровую платформу, которая агрегирует и анализирует в динамике данные анализов крови, генетических тестов и тестов микробиоты с использованием ИИ.
На основе полученных результатов анализов система предлагает комплексный подход к управлению здоровьем:
- рекомендует, к каким врачам обратиться,
- создает персонализированные витаминные комплексы,
- предлагает индивидуальную программу питания, тренировок,
- дает рекомендации по коррекции образа жизни.
Отмечается, что работа Bioniq основана на доказательном подходе.
«Привлеченные в этом раунде средства мы используем, чтобы предоставить своим клиентам еще больше информации о состоянии организма с помощью разработанных нами ДНК-тестов, а также дополним линейку продуктов персонализированным меню и инструментами для поддержания психологического здоровья», — отмечает основатель Bioniq Вадим Федотов.
Сервис работает по подписке и предлагает в России два тарифа стоимостью от 6990 рублей.
На данный момент стартап успешно завершил пилотные проекты в Дубае и Нью-Йорке. В компании также рассказали, что Bioniq заключил партнерство с несколькими велнес-центрами Европы, включая австрийский курорт Lanserhof. В России компания развивается на федеральном уровне благодаря партнерству с сетью частных клиник «Медси».
Bioniq была создана в начале 2019 году Вадимом Федотовым и Константином Карузиным. Головной офис компании расположен в Лондоне.
В России развитие компании началось в июле 2019 года. В феврале 2020 года Bioniq и «Медси» запустили цифровую платформу для мониторинга здоровья.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter