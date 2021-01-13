Медтех-компания Bioniq закрыла раунд инвестиций на $15 млн

Health-tech компания Bioniq привлекла $7,8 млн. Лид-инвестором выступил люксембургский венчурный фонд OKS Group, специализирующийся на инвестициях ранней стадии. Так, стартап закрыл раунд A общей суммой $15 млн. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Полученные средства будут направлены на развитие продукта и расширение присутствия на рынках США и Ближнего Востока.

Вторую часть инвестиций раунда А ранее в Bioniq вложила ГК «Медси».

Bioniq предлагает data-driven подход к предотвращению заболеваний и укреплению здоровья. Для этого в компании создали цифровую платформу, которая агрегирует и анализирует в динамике данные анализов крови, генетических тестов и тестов микробиоты с использованием ИИ.

На основе полученных результатов анализов система предлагает комплексный подход к управлению здоровьем:

рекомендует, к каким врачам обратиться,

создает персонализированные витаминные комплексы,

предлагает индивидуальную программу питания, тренировок,

дает рекомендации по коррекции образа жизни.

Отмечается, что работа Bioniq основана на доказательном подходе.

«Привлеченные в этом раунде средства мы используем, чтобы предоставить своим клиентам еще больше информации о состоянии организма с помощью разработанных нами ДНК-тестов, а также дополним линейку продуктов персонализированным меню и инструментами для поддержания психологического здоровья», — отмечает основатель Bioniq Вадим Федотов.

Сервис работает по подписке и предлагает в России два тарифа стоимостью от 6990 рублей.

На данный момент стартап успешно завершил пилотные проекты в Дубае и Нью-Йорке. В компании также рассказали, что Bioniq заключил партнерство с несколькими велнес-центрами Европы, включая австрийский курорт Lanserhof. В России компания развивается на федеральном уровне благодаря партнерству с сетью частных клиник «Медси».

Bioniq была создана в начале 2019 году Вадимом Федотовым и Константином Карузиным. Головной офис компании расположен в Лондоне.

В России развитие компании началось в июле 2019 года. В феврале 2020 года Bioniq и «Медси» запустили цифровую платформу для мониторинга здоровья.