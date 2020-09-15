Российское подразделение HealthTech-платформы Bioniq получило оценку в 2 млрд рублей

Международная HealthTech-компания Bioniq привлекла 500 млн рублей инвестиций от ГК «Медси» для своего российского предприятия. Об этом Rusbase сообщил представитель Bioniq.

Доля «Медси» в совместном предприятии (СП) ООО «Байоник-Медси» составила 25%. По данным системы «Контур.Фокус», сделка была закрыта 7 июля текущего года.

Остальные 75% принадлежат холдинговой компании Bioniq в Люксембурге, где основным акционером является Вадим Федотов (в прошлом генеральный директор «Газпром-Медиа Технологий» и Groupon Russia).

СП «Байоник-Медси» будет работать под брендом Bioniq. Исходя из полученной «Медси» доли и суммы сделки, СП Bioniq оценивается в 2 млрд рублей.

Привлеченные от «Медси» средства пойдут на дальнейшую экспансию и развитие федеральной HealthTech-платформы в России. Платформу позиционируют как «первую в стране федеральную программу комплексного медицинского сопровождения, направленную на укрепление здоровья нации».

Подключиться к системе можно будет на сайте Bioniq или в клиниках «Медси». Для пользователя создается личный кабинет: в нем можно записаться на прием, вызвать медсестру на дом, получить онлайн-консультацию.

«Стратегия "Медси" направлена на развитие передовых биотехнологий, которые позволяют поддерживать и улучшать качество жизни, предлагают интересные персонифицированные решения для каждого пациента. Проект Bioniq стал частью экосистемы сервисов для заботы о здоровье и нашей платформой для развития данного направления, поэтому ГК "Медси" вошла в состав акционеров компании "Байоник-Медси"», — сообщила член правления «Медси» Алла Канунникова.

О том, что сеть частных медицинских клиник «Медси» и Bioniq Health-tech Solutions собираются запустить персонализированную платформу мониторинга и укрепления здоровья, стало известно в конце февраля. Тогда «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что сумма вложений составит 500 млн рублей.

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