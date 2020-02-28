«Медси» и Bioniq запустят федеральную программу биохакинга

Сеть частных медицинских клиник «Медси» и международная исследовательская компания Bioniq Health-tech Solutions собираются запустить персонализированную платформу мониторинга и укрепления здоровья. Ее возглавит бывший гендиректор «Газпром-Медиа» и Groupon Вадим Федотов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сети.

Совместное предприятие ООО «Байоник-Медси» будет работать под брендом Bioniq. Его возглавит основатель Bioniq Health-tech Solutions Вадим Федотов, в прошлом генеральный директор «Газпром-Медиа Технологий» и Groupon Russia.



В «Медси» отказались раскрыть сумму вложений, однако «Ведомости» пишут, что она составила 500 млн рублей.

Платформу позиционируют как «первую в России федеральную программу комплексного медицинского сопровождения, направленную на укрепление здоровья нации».

Подключиться к системе можно будет на сайте Bioniq или в клиниках «Медси». Для пользователя создается личный кабинет: в нем можно записаться на прием, вызвать медсестру на дом, получить онлайн-консультацию.

«Глубокая интеграция в сеть клиник и цифровую систему «Медси» позволит нам обеспечить каждого россиянина доступным инструментом для систематического и безопасного биохакинга под контролем медицинских специалистов», - прокомментировал Вадим Федотов, CEO Bioniq.

Из описания следует, что через систему будут доступны:

регулярные медицинские анализы, в том числе анализ крови на 30-50 параметров;

консультации врачей, диетологов и тренеров;

подбор питания и витаминов.

Рекомендации будут основаны на заключении врачей-экспертов «Медси» и алгоритмов искусственного интеллекта Bioniq.



В будущем добавят генетическое тестирование, анализ микробиоты и другие тесты.

Платформа начнет работу во всех клиниках «Медси» с апреля 2020 года.