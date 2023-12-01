Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Совкомбанк» объявил об IPO

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Совкомбанк» проведет первичное размещение акций в период с 1 по 14 декабря. Ценовой диапазон бумаг составит 10,5–11,5 рублей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе банка.

«Совкомбанк» объявил об IPO

Это соответствует рыночной капитализации «Совкомбанка» в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2–2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

Банк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

В рамках размещения банк намерен привлечь 10 млрд рублей.  Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Все привлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие бизнеса.

10 млрд рублей — это всего 4% капитала, но подход выглядит реалистичным на фоне нынешней конъюнктуры рынка, предположили ранее эксперты.

Фото на обложке: «Совкомбанк»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Совкомбанк» приобрел бывшую страховую компанию «Уралсиба» за 7 млрд рублей — РБК
  2. 2 «Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс ИТ-решений для благотворительных организаций
  3. 3 Победители хакатона Sovcombank Team Challenge 2023 разделят 1 млн рублей
  4. 4 Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO по предварительной оценке в $1 млрд
  5. 5 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2023

RB Digital Awards 2024

01 декабря 2023

Всероссийский инженерный конкурс

03 декабря 2023

GenerationS AI

Все ВОЗМОЖНОСТИ