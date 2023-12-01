«Совкомбанк» объявил об IPO

«Совкомбанк» проведет первичное размещение акций в период с 1 по 14 декабря. Ценовой диапазон бумаг составит 10,5–11,5 рублей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе банка.

Это соответствует рыночной капитализации «Совкомбанка» в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2–2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

Банк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

В рамках размещения банк намерен привлечь 10 млрд рублей. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Все привлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие бизнеса.

10 млрд рублей — это всего 4% капитала, но подход выглядит реалистичным на фоне нынешней конъюнктуры рынка, предположили ранее эксперты.

Фото на обложке: «Совкомбанк»