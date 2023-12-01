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«Яндекс Музыка» обновила визуальный стиль и перешла на использование глубоких нейронных сетей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» представил новую бренд-платформу, логотип и визуальный стиль, а также перешел на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей в «‎Моей волне»‎. Об этом говорится в сообщении платформы.

«Яндекс Музыка» обновила визуальный стиль и перешла на использование глубоких нейронных сетей

Умная система рекомендаций «‎Моя волна»‎ теперь использует глубокие нейронные сети, чтобы понимать формирование музыкальных интересов пользователей и прогнозировать возможные варианты их развития.

«Анализируя историю прослушиваний, последовательность музыкальных треков и другие факторы, «Моя волна» теперь способна уловить направление развития музыкального вкуса человека и предсказать его увлечения. Это аналогично работе современных языковых моделей, таких как Yandex GPT, но уже в контексте музыки», — пояснил главный по рекомендациям в «Яндекс Музыке» Александр Сафронов.

Одновременно с этим были обновлены ключевые разделы сервиса.

Главный экран «Яндекс Музыки» сталполностью персонализированным: на нем появились быстрый переход к «Коллекции», истории прослушиваний в «Моей волне» по любимым жанрам, а также добавились разделы «‌‎В стиле» и «Встретились в Моей волне».

В обновленном разделе «Коллекция» появилась специальная «Моя волна» из музыки, собранной пользователем. Здесь система будет предлагать треки из всех музыкальных разделов «Коллекции», а также дополнять их новыми, похожими по стилю и звучанию.

Сервис также обновил логотип, в котором отказался от общепринятых музыкальных ассоциаций (музыкальной ноты). Центральным графическим элементом стал яркий импульс, который символизирует момент воодушевления пользователя от чутко подобранной для него музыки.

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Разработкой новой айдентики занималась команда дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех» вместе с дизайнером Вадиком Мармеладовым из дизайн-бюро «Щука», а также шрифтовой студией Contrast Foundry.

Фото: «Яндекс Музыка»

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