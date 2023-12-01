«Яндекс Музыка» обновила визуальный стиль и перешла на использование глубоких нейронных сетей

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» представил новую бренд-платформу, логотип и визуальный стиль, а также перешел на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей в «‎Моей волне»‎. Об этом говорится в сообщении платформы.

Умная система рекомендаций «‎Моя волна»‎ теперь использует глубокие нейронные сети, чтобы понимать формирование музыкальных интересов пользователей и прогнозировать возможные варианты их развития.

«Анализируя историю прослушиваний, последовательность музыкальных треков и другие факторы, «Моя волна» теперь способна уловить направление развития музыкального вкуса человека и предсказать его увлечения. Это аналогично работе современных языковых моделей, таких как Yandex GPT, но уже в контексте музыки», — пояснил главный по рекомендациям в «Яндекс Музыке» Александр Сафронов.

Одновременно с этим были обновлены ключевые разделы сервиса.

Главный экран «Яндекс Музыки» сталполностью персонализированным: на нем появились быстрый переход к «Коллекции», истории прослушиваний в «Моей волне» по любимым жанрам, а также добавились разделы «‌‎В стиле» и «Встретились в Моей волне».

В обновленном разделе «Коллекция» появилась специальная «Моя волна» из музыки, собранной пользователем. Здесь система будет предлагать треки из всех музыкальных разделов «Коллекции», а также дополнять их новыми, похожими по стилю и звучанию.

Сервис также обновил логотип, в котором отказался от общепринятых музыкальных ассоциаций (музыкальной ноты). Центральным графическим элементом стал яркий импульс, который символизирует момент воодушевления пользователя от чутко подобранной для него музыки.

Разработкой новой айдентики занималась команда дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех» вместе с дизайнером Вадиком Мармеладовым из дизайн-бюро «Щука», а также шрифтовой студией Contrast Foundry.

Фото: «Яндекс Музыка»