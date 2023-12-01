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Из App Store пропали сразу несколько приложений подсанкционных российских компаний

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сразу несколько приложений подсанкционных российских компаний пропали из магазина App Store. Все они перестали быть доступными для загрузки сегодня, 1 декабря – это «РЖД Пассажирам», «Ситидрайв» и «Сбермаркет». Владельцы приложений порекомендовали их не удалять.

Из App Store пропали сразу несколько приложений подсанкционных российских компаний

Приложения «Сбермаркета», «Ситидрайва» и «РЖД Пассажирам» для покупки билетов на поезд пропали из магазина App Store. На данный момент они недоступны для загрузки.

Сервис «Сбермаркет» принадлежит Сбербанку, приложение которого удалили из App Store в апреле 2022 года. Также из магазина были удалены несколько копий мобильного банкинга «Сбера».

Сервис «Ситидрайв» ранее принадлежал совместному предприятию Сбербанка и VK. После раздела активов полный перечень учредителей остается неизвестным. 

«РЖД Пассажирам» принадлежит РЖД. Компания порекомендовала тем, у кого уже установлено приложение, не удалять его, поскольку «новое поставить не получится».

Фото на обложке: Hadrian / Shutterstock

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