Из App Store пропали сразу несколько приложений подсанкционных российских компаний

Сразу несколько приложений подсанкционных российских компаний пропали из магазина App Store. Все они перестали быть доступными для загрузки сегодня, 1 декабря – это «РЖД Пассажирам», «Ситидрайв» и «Сбермаркет». Владельцы приложений порекомендовали их не удалять.

Приложения «Сбермаркета», «Ситидрайва» и «РЖД Пассажирам» для покупки билетов на поезд пропали из магазина App Store. На данный момент они недоступны для загрузки.

Сервис «Сбермаркет» принадлежит Сбербанку, приложение которого удалили из App Store в апреле 2022 года. Также из магазина были удалены несколько копий мобильного банкинга «Сбера».

Сервис «Ситидрайв» ранее принадлежал совместному предприятию Сбербанка и VK. После раздела активов полный перечень учредителей остается неизвестным.

«РЖД Пассажирам» принадлежит РЖД. Компания порекомендовала тем, у кого уже установлено приложение, не удалять его, поскольку «новое поставить не получится».

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