ФАС завела на «Альфа-банк» еще одно дело из-за нечитаемых сносок в рекламе

ФАС завела уже третье за месяц дело в отношении «Альфа-банка» из-за нарушения закона о рекламе. Организация в очередной раз попала во внимание антимонопольщиков за нечитаемые сноски в рекламе.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила в отношении «Альфа-банка» дело из-за нарушения закона о рекламе. Об этом ФАС сообщила в своем телеграм-канале.
В ведомстве посчитали, что сноски, содержащие «существенную информацию» об условиях предложения банка, сообщались «трудным для восприятия способом в течение короткого времени».
Это дело ФАС в отношении «Альфа-банка» уже третье за месяц. Все они касаются нарушения закона о рекламе и трудночитаемых сносках об условиях кредита и других предложений. Первое завели 1 ноября, второе – 9 ноября.
Фото на обложке: Ilya Platonov /
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