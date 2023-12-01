ФАС завела уже третье за месяц дело в отношении «Альфа-банка» из-за нарушения закона о рекламе. Организация в очередной раз попала во внимание антимонопольщиков за нечитаемые сноски в рекламе.

ФАС завела на «Альфа-банк» еще одно дело из-за нечитаемых сносок в рекламе