ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за нечитаемые сноски в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за нечитаемые сноски в рекламе кредитной карты. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что в рекламном ролике банка озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: «Обслуживание в первый год — 0 рублей, со второго — 990 рублей».
При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок не позволяли воспринять их текст в полном объеме, указывает ФАС.
Также в рекламе утверждалось, что «"Альфа-банк" — лучший мобильный банк», а в сноске говорилось: «по версии Markswebb». «Однако она [сноска] приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — поясняет антимонопольная служба.
Также ФАС выявила, что информация о моментальной доставке карты в любую точку России не соответствует действительности.
Если вина банка будет установлена, ФАС наложит на «Альфа-банк» штраф.
Ранее ФАС оштрафовала «Почта Банк» сначала на 500 тыс. рублей, а затем еще на 400 тыс. за демонстрацию спорной акции, где клиентам предлагали низкую процентную ставку по кредиту.
Фото на обложке: Olga Zinovskaya /
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