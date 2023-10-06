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ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за информацию о 4%-ной ставке по кредиту

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за информацию о 4%-ной ставке по кредиту

Кредитная организация в рекламе опции «Гарантированная ставка» крупным шрифтом указывала привлекательную для потребителя информацию о процентной ставке по кредиту от 4%, однако данные об условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции, были написаны нечитаемым шрифтом, объясняет ФАС.

Скриншот с сайта «Почта Банка»

Антимонопольное ведомство посчитало, что таким образом потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, которые определяли стоимость кредита.

В 2023 году за похожее нарушение ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тыс. рублей и «Сбер» — на 600 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

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