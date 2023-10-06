ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за информацию о 4%-ной ставке по кредиту

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала «Почта Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Кредитная организация в рекламе опции «Гарантированная ставка» крупным шрифтом указывала привлекательную для потребителя информацию о процентной ставке по кредиту от 4%, однако данные об условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции, были написаны нечитаемым шрифтом, объясняет ФАС.

Скриншот с сайта «Почта Банка»

Антимонопольное ведомство посчитало, что таким образом потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, которые определяли стоимость кредита.

В 2023 году за похожее нарушение ФАС оштрафовала «Открытие» на 300 тыс. рублей и «Сбер» — на 600 тыс.

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