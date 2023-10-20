ФАС повторно оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу кредита — теперь на 400 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала новый штраф «Почта Банку» за демонстрацию спорной акции, где клиентам предлагали низкую процентную ставку по кредиту — теперь компания должна выплатить 400 тыс. рублей.
Банк ранее нарушил рекламное законодательство и отчитался об исполнении предписания по этому делу, но продолжил демонстрировать предложение.
ФАС повторно оштрафовала компанию за неисполнение предписания на 400 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.
«Почта Банк» в рекламе опции «Гарантированная ставка» крупным шрифтом указывал привлекательную для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. При этом данные об условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции, размещались в поясняющей сноске нечитаемым шрифтом в течение короткого времени, поясняет ФАС.
Таким образом, потребители не получали полную информацию обо всех условиях акции, которые влияют на стоимость кредита.
6 октября антимонопольная служба признала указанную рекламу ненадлежащей, выдала банку предписание и оштрафовала его на 500 тыс. рублей.
«Компания отчиталась об исполнении предписания, однако демонстрация ненадлежащей рекламы продолжалась. За неисполнение предписания ФАС России возбудила административное дело и оштрафовала банк на 400 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ», — заключила ФАС.
Фото на обложке: Unsplash
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