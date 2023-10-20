ФАС повторно оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу кредита — теперь на 400 тыс. рублей

Банк ранее нарушил рекламное законодательство и отчитался об исполнении предписания по этому делу, но продолжил демонстрировать предложение.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала новый штраф «Почта Банку» за демонстрацию спорной акции, где клиентам предлагали низкую процентную ставку по кредиту — теперь компания должна выплатить 400 тыс. рублей.

ФАС повторно оштрафовала компанию за неисполнение предписания на 400 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

«Почта Банк» в рекламе опции «Гарантированная ставка» крупным шрифтом указывал привлекательную для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. При этом данные об условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции, размещались в поясняющей сноске нечитаемым шрифтом в течение короткого времени, поясняет ФАС.

Таким образом, потребители не получали полную информацию обо всех условиях акции, которые влияют на стоимость кредита.

6 октября антимонопольная служба признала указанную рекламу ненадлежащей, выдала банку предписание и оштрафовала его на 500 тыс. рублей.

«Компания отчиталась об исполнении предписания, однако демонстрация ненадлежащей рекламы продолжалась. За неисполнение предписания ФАС России возбудила административное дело и оштрафовала банк на 400 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ», — заключила ФАС.

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