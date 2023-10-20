Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС повторно оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу кредита — теперь на 400 тыс. рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала новый штраф «Почта Банку» за демонстрацию спорной акции, где клиентам предлагали низкую процентную ставку по кредиту — теперь компания должна выплатить 400 тыс. рублей.

Банк ранее нарушил рекламное законодательство и отчитался об исполнении предписания по этому делу, но продолжил демонстрировать предложение.

ФАС повторно оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу кредита — теперь на 400 тыс. рублей

ФАС повторно оштрафовала компанию за неисполнение предписания на 400 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства. 

«Почта Банк» в рекламе опции «Гарантированная ставка» крупным шрифтом указывал привлекательную для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. При этом данные об условиях, которые влияют на стоимость кредита и возможность участия в акции, размещались в поясняющей сноске нечитаемым шрифтом в течение короткого времени, поясняет ФАС. 

Таким образом, потребители не получали полную информацию обо всех условиях акции, которые влияют на стоимость кредита.

6 октября антимонопольная служба признала указанную рекламу ненадлежащей, выдала банку предписание и оштрафовала его на 500 тыс. рублей. 

«Компания отчиталась об исполнении предписания, однако демонстрация ненадлежащей рекламы продолжалась. За неисполнение предписания ФАС России возбудила административное дело и оштрафовала банк на 400 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ», — заключила ФАС. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  2. 2 Что такое самоэффективность и как она помогает увеличить продажи
  3. 3 Раскачать рынок: Пять шагов, которые помогут сформировать культуру потребления вашего товара
  4. 4 Сингапур, Индонезия и Филиппины — что делать в диджитале в этих странах
  5. 5 Must have в продвижении недвижимости: как работать с локационными запросами в «Яндекс Директ»

ВОЗМОЖНОСТИ

20 октября 2023

Акселератор АРФГ

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ