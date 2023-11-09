Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС возбудила второе дело за месяц в отношении «Альфа-банка»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба завела второе за месяц дело о нарушении закона о рекламе в отношении «Альфа-банка». Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС возбудила второе дело за месяц в отношении «Альфа-банка»

«В рекламе кредита озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме», — поясняется в сообщении ФАС.

Помимо этого, кредитная организация в своей рекламе указала, что «Альфа-банк» — лучший мобильный банк», после чего пояснила в сноске, что данная оценка основана на версии Markswebb.

В ФАС сочли, что оценка Markswebb не может быть объективным основанием для сравнения продукта с решениями других банков.  Служба также ссылается на закон о рекламе, согласно которому компания должна включить в рекламу займа или кредита все условия, определяющие цену продукта, если изначально она содержит хотя бы одно такое условие.

Если вина «Альфа-Банка» будет установлена, организации грозит штраф.

Ранее в этом месяце внимание ФАС привлекли нечитаемые сноски в рекламе кредитной карты «Альфа-банка». Тогда же служба указывала на фразу «по версии Markswebb» в контексте заявления о лучшем банке.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
  2. 2 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
  3. 3 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
  4. 4 Нет отделения — нет банка для бизнеса? Развенчиваем мифы!
  5. 5 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

12 ноября 2023

Студенческий агротех-акселератор

12 ноября 2023

Экологические премии Правительства Москвы

14 ноября 2023

FranchCamp

14 ноября 2023

Отбор прорывных ИТ-решений для бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ