ФАС возбудила второе дело за месяц в отношении «Альфа-банка»

Федеральная антимонопольная служба завела второе за месяц дело о нарушении закона о рекламе в отношении «Альфа-банка». Об этом говорится в сообщении службы.

«В рекламе кредита озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме», — поясняется в сообщении ФАС.

Помимо этого, кредитная организация в своей рекламе указала, что «Альфа-банк» — лучший мобильный банк», после чего пояснила в сноске, что данная оценка основана на версии Markswebb.

В ФАС сочли, что оценка Markswebb не может быть объективным основанием для сравнения продукта с решениями других банков. Служба также ссылается на закон о рекламе, согласно которому компания должна включить в рекламу займа или кредита все условия, определяющие цену продукта, если изначально она содержит хотя бы одно такое условие.

Если вина «Альфа-Банка» будет установлена, организации грозит штраф.

Ранее в этом месяце внимание ФАС привлекли нечитаемые сноски в рекламе кредитной карты «Альфа-банка». Тогда же служба указывала на фразу «по версии Markswebb» в контексте заявления о лучшем банке.

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