Госдума против иностранных слов: бизнесу грозит ребрендинг?

Законопроект по запрету использования иностранных слов на вывесках и витринах торговых точек на днях был принят Госдумой в первом чтении. Это не первая в России попытка ввести ограничения использования иностранных слов в коммерческой деятельности. Например, в 2023 году в Краснодаре был введен запрет на использование в текстах и изображениях на информационных конструкциях символов и надписей на иностранных языках. RB.RU рассказывает о сути инициативы и о том, нужно ли компаниям уже начинать работать над адаптацией брендов на русский язык.

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Какие изменения предлагают депутаты

Законопроектом № 468229-8 предлагается ограничить применение англицизмов в СМИ, рекламной сфере, продаже товаров и градостроительной деятельности. Под запрет попадают такие слова как coffee, fresh, sale, shop, open и другие. Помимо этого, законопроект предполагает введение в Закон о защите прав потребителей нового термина «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей». Под эту категорию подпадут: информация об акциях, скидках, распродажах, льготах и коммерческом обозначении. Всё это также должно писаться на русском языке.

Иными словами изменения затронут вывески, надписи, указатели и другие носители информации. Кстати, жилые комплексы это тоже коснется. После нововведений в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов они должны будут называться только на русском языке.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его основной смысл в том, чтобы «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве».

Отметим, что в текущей версии законопроекта речи о переименовании брендов пока не идет – лишь о вспомогательных надписях. Об этом прямо говорит председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Она заявила, что существующие названия брендов бизнесу менять не придется. Однако добавила, что это «касается торговых знаков и фирменных наименований. Не нужно менять названия, которые уже есть».

Какую реакцию вызвал законопроект

На первый взгляд, новые правила наружной рекламы выглядят пугающе для предпринимателей. Практически сразу после внесения законопроекта в Госдуму Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросили у председателя комитета по экономической политике Максима Топилина сохранить возможность использования англицизмов.

Так, глава АКИТ Артем Соколов заявил, что траты бизнеса на замену вывесок «однозначно будут исчисляться десятками миллиардов рублей». Кроме того, он считает, что обязательное использование государственного языка в коммерческом обозначении вызывает опасения из-за того, что большинство сайтов в интернете пишутся латиницей, а названия компаний с ними коррелируются.

С другой стороны, не все представители бизнеса занимают такую позицию. Олег Долинкин, владелец кондитерской So So Coffee, работающей под таким брендом со дня основания в 2017 году, называет инициативу депутатов реалиями, с которыми нужно жить: «Если даже завтра скажут, что нужно переименоваться, я поменяю вывеску с “SO SO” на “СОУ СОУ”. Я в принципе за правила единого дизайн-кода. У нас, например, минималистичная вывеска, и мы не делаем огромных ярких надписей, оповещающих о том, что мы открыты или у нас акции. При этом по соседству есть магазины с баннером метров в 12 в длину. И это учитывая, что мы располагаемся не просто в доме, а в памятнике архитектуры. В общем, я за то, чтобы хотя бы на красивых исторических улицах соблюдать порядок входных групп и вывесок. Так эти улицы станут еще красивее. А если нужно будет называться только по-русски – будем. Это реалии жизни, против них не попрешь».

О том, что предприниматели и сами все больше тяготеют именно к кириллическим названиям нам рассказал Виктор Чуков, директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и Партнёры»:

Российские компании, которые сегодня задумываются о ребрендинге и ренейминге почти в 100 процентах случаев просят разработать имя бренда именно на кириллице. Правда, с оговоркой, чтобы на латинице название тоже легко считывалось. Ещё важно помнить, что, даже если бренд пишется на русском, то есть коммуникационные атрибуты, например доменное имя сайта и почтовые адреса сотрудников, которые всё равно будут писаться на латинице.

Как бизнесу сохранить иностранные названия

Руководитель юридической практики «Александр Кузнецов и Партнеры» Александр Кузнецов разъяснил для RB.RU тонкости рассматриваемых Думой поправок:

По логике указанный закон не может распространять свое действие на уже существующие обозначения, о чем говорят сами авторы законопроекта. Но такой поход также выглядит сомнительным. Получается, что старые коммерческие обозначения можно будет использовать дальше, а новые нельзя.

Юрист отмечает, что действующий закон о рекламе уже содержит запрет на использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. При этом, законопроект не преодолевает исключений, предоставленных владельцам товарных знаков и знаков обслуживания.

«Действующее законодательство дает возможность регистрации в качестве товарного знака словесные и изобразительные обозначения или их комбинации. Ограничений на использование иностранных слов при регистрации товарных знаков нет, а срок их правовой охраны составляет 10 лет и может быть продлен. Таким образом – сейчас одним из немногих существующих способов продолжения свободного использования иностранных слов является процедура регистрации товарного знака», – выдвигает предположение Кузнецов.

Что касается применения закона в действие, то по словам Александра Кузнецова, сейчас законопроект не содержит никаких указаний об ответственности за возможные нарушения. Однако, он предполагает, что законодатель будет опираться в том числе на положения ст. 14.8 КоАП РФ, предполагающей ответственность за нарушение прав потребителей, а также ст. 14.3 КоАП РФ об ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Последний предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей.

«Как мне представляется, в случае принятия закона, выявляя обозначения не соответствующие требованиям, контролирующие органы будут проверять у предпринимателей наличие законных оснований для использования иностранных слов. Например, наличие фирменного обозначения или зарегистрированного товарного знака. А если основания отсутствуют – последует требование привести обозначение в соответствие с действующим законодательством», – полагает Кузнецов.

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