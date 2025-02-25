ФАС попросили усилить контроль за продажей БАДов в интернете

Совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию электронной коммерции обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой ужесточить регулирование интернет-торговли биологически активными добавками. С обращением ознакомился «Коммерсантъ». В ФАС подтвердили получение письма.

По мнению ТПП, рост продажи БАДов на маркетплейсах приводит к появлению подделок, выдаваемых за добавки. Хотя онлайн-платформы стремятся контролировать ассортимент, у них не всегда хватает ресурсов для проверки информации о товарах.

Авторы обращения предлагают ввести систему предварительной модерации на маркетплейсах и независимое тестирование товаров, а также обязательную сертификацию всех БАДов, реализуемых в России, и механизмы внесудебной блокировки сайтов, продающих запрещенные или незарегистрированные товары.

Серая зона. В Роскачестве подтвердили, что купить контрафактные БАДы или лекарства, замаскированные под добавки, на маркетплейсах проще, чем в аптеках, где контроль за качеством продукции жестче. Продавцы БАДов на маркетплейсах могут оформлять декларации соответствия на пищевые добавки, избегая государственной регистрации, и в результате незарегистрированная продукция составляет около 20% легального рынка БАДов, указал исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Председатель совета директоров «Эвалара» Наталия Прокопьева, говоря о доле «серых предложений» на маркетплейсах, назвала цифру в 50%.

Позиция рынка. Действующее законодательство уже содержит необходимые меры контроля, государственная регистрация и маркировка позволяют отслеживать БАДы на всех этапах реализации, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В Ozon и Wildberries заявили, что весь ассортимент БАДов на платформах регулярно проходит проверки. Однако ТПП указывает, что некоторые продавцы обходят российские требования, поставляя продукцию через юридические лица, зарегистрированные в странах ЕАЭС.

По данным DSM Group, в 2024 году аптечные продажи БАДов по сравнению с 2023 годом выросли на 13,1% и принесли 143,1 млрд рублей. Доля онлайн-продаж увеличилась на 4,1 процентного пункта и составила 24,1%.

Прошлым летом Роспотребнадзор попросил разрешить ему блокировать сайты по продаже некачественных БАДов без судебного решения. В ведомстве ссылались на длительный период ожидания решения суда, за который недобросовестные продавцы успевают сменить торговую площадку.