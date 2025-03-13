Торгово-промышленная палата предложила расширить автоУСН для малого бизнеса
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Сейчас, согласно Налоговому кодексу, использовать автоУСН не могут компании, у которых есть хотя бы одно стационарное рабочее место вне места регистрации, например, на складе, расположенном не в том же месте, что и главный офис. «Нелогичность [этого] подтверждается тем фактом, что указанное ограничение отсутствует для индивидуальных предпринимателей», — отметили в ТПП.
Там призвали позволить компаниям применять автоУСН, если их филиалы находятся в той же муниципальной области, что и место регистрации, и ограничить использование упрощенки только в случаях, когда речь идет о разных муниципальных образованиях.
- АвтоУСН действует в рамках эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Система предполагает более высокую налоговую ставку, чем обычная УСН, но не обязывает подавать декларацию, вести книгу доходов и расходов, а также платить страховые взносы за сотрудников.
- Сейчас автоУСН применяют более 22,7 тыс. предпринимателей, с начала года к режиму присоединились еще 5 тыс. юрлиц, сообщила налоговый консультант, преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Елена Данякина.
Фото на обложке: DimaBerlin / Shutterstock / FOTODOM
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